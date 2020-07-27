БЕРЛИН, 27 июл /ПРАЙМ/. Власти Германии и немецкий бизнес единодушно отвергают угрожающие "Северному потоку 2" возможные новые санкции США и считают необходимым завершить строительство трубопровода, заявил РИА Новости посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

Сенат США на прошлой неделе одобрил свой вариант оборонного бюджета на 2021 финансовый год, который содержит дополнительные санкции в отношении "Северного потока 2". Одновременно, по данным немецких СМИ, Соединенные Штаты усилили давление на европейские компании, участвующие в строительстве "Северного потока 2". По данным издания Welt, США провели видеопереговоры с компаниями-подрядчиками "Северного потока 2", чтобы "указать на далеко идущие последствия" их дальнейшего участия в проекте. Власти ФРГ регулярно заявляют, что отвергают экстратерриториальные санкции, комментируя санкционное давление США на "Северный поток 2".

"Германия односторонние санкции отвергает, как — мы видим — и правительство Германии, и многочисленные фирмы, экономические операторы единодушно отвергают навязываемыми Вашингтоном санкции, которые вторгаются в энергетическую независимость Европы", — прокомментировал Нечаев ситуацию вокруг проекта.

Посол напомнил, что "Северный поток 2" — это экономический и международный проект, "не только российский и германский". "Кроме того, в него вложены очень большие инвестиции. Пока, как мы видим, правительство ФРГ и политические силы, даже федеральные земли, придерживаются единодушной позиции, что эти санкции неприемлемы и надо реализовывать "Северный поток 2", — добавил дипломат.

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке таких работ. РФ неоднократно указывала, что проект коммерческий и выгоден Европе.