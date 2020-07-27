АФИНЫ, 27 июл — ПРАЙМ. Авария произошла на газопроводе в Болгарии, пострадавших нет, прекращена поставка газа в Грецию, сообщила компания "Булгартрансгаз".

"Сегодня в 7.56 утра произошла авария на газопроводе в Греческую Республику. Авария вызвала нарушение целостности газопровода в 200 метрах от станции в Кулате. Секция (поврежденная) была вырезана, и были предприняты все необходимые действия для срочных ремонтных работ и восстановления транспортировки природного газа в Грецию. Никто не пострадал", — говорится в сообщении компании.

Пользователи газовых сетей будут своевременно проинформированы о восстановлении газоснабжения, сообщила компания.

Проблем со снабжением Греции газом из-за аварии на газопроводе в Болгарии нет, в стране достаточно запасов сжиженного природного газа, сообщило министерство окружающей среды и энергетики Греции.

В понедельник утром произошла авария на газопроводе в Грецию, сообщила компания "Булгартрансгаз". Никто не пострадал. Сейчас на месте аварии идут ремонтные работы.

Греция через Болгарию получает российский газ из газопровода "Турецкий поток".

"Подача природного газа в страну через пункт пропуска в Кипи продолжается в обычном режиме, в то же время высоки запасы сжиженного природного газа (СПГ) на станции Ревитуса", — отметило министерство.

Дополняется, что за ситуацией на энергетическом рынке следят регулятор энергорынка RAE, как компетентный орган по безопасности поставок газа, в тесном сотрудничестве с минэнерго и Национальным оператором газовой системы (DESFA), поддерживается связь с болгарскими властями.

"В случае необходимости все необходимые меры будут приняты", — заверило министерство.