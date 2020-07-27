МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Спрос на американский сжиженный природный газ начинает расти на фоне оживления рынка, и хотя отказы от запланированных ранее поставок сохраняются, их число уменьшилось до 26 партий с отгрузкой в сентябре, сообщает агентство S&P Global Platts со ссылкой на неназванный источник на рынке.

"Как минимум 26 партий с отгрузкой с экспортных терминалов США в сентябре были отменены, что говорит о падении показателя с 40 отмененных партий с отгрузкой в августе и 45 — с отгрузкой в июле", — пишет агентство, ссылаясь на свой анонимный источник.

В июле управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) также сообщало, что низкие спрос и цены на газ в Европе и Азии делают экономику поставок американского СПГ неэффективной, из-за чего покупатели отказались уже от 110 летних поставок. А по оценке Platts, с апреля общее число отмененных поставок СПГ из США составило 157 партий.

"Около 15 сентябрьских отмен приходятся на расположенные в Луизиане и Техасе терминалы, которыми управляет Cheniere Energy, крупнейший экспортер СПГ из США… И как минимум семь поставок с отгрузкой в сентябре были отменены с проекта Freeport LNG в Техасе", — уточняется в материале.

На фоне оживления спроса наблюдается рост цен на СПГ, хотя пока уверенно он прослеживается только в Азии. Так, 22 июля индекс Platts JKM достигал 2,49 доллара за миллион БТЕ (британских тепловых единиц, MMBtu), то есть максимума за последние четыре месяца. При этом кривая значений индекса в октябре и ноябре — 3 и 3,65 доллара за MMBtu соответственно — указывает на усиливающееся контанго (когда стоимость ближайшей поставки ниже цены на более отдаленный период).

Цены на газ в Европе при этом остаются на более низком уровне. Так, на самой ликвидной европейской площадке, голландском хабе TTF, цены в понедельник росли до чуть более 1,6 доллара за MMBtu. А на американском Henry Hub 24 июля они составляли 1,8 доллара за MMBtu. Как отмечается в материале агентства, усиливающееся контанго для поставок СПГ в Азию в зимний период обещает рост объемов торговли сжиженным природным газом к осени, но это же может побудить к избыточному увеличению экспорта СПГ из США.