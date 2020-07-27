МОСКВА, 27 июл /ПРАЙМ/. Созданная в России с нуля "зеленая" энергетика уже обеспечила прирост инвестиций в размере 177 миллиардов рублей, к 2024 году сумма инвестиций достигнет 633 миллиардов рублей, сообщила Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ).

"Созданная в России с нуля отрасль возобновляемых источников энергии уже обеспечила прирост инвестиций в размере 177 миллиардов рублей, к 2024 году эта цифра вырастет до 633 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

Дополнительно инвестиции в создание новых промышленных производств генерирующего оборудования для солнечной, ветровой энергетики и малых гидроэлектростанций в рамках договоров поставки мощности (ДПМ ВИЭ, гарантируют возврат вложений через повышенные платежи потребителей) составили 40 миллиардов рублей.

В России с 2014 по 2024 год действует программа поддержки "зеленой" энергетики, в том числе строительства электростанций, которые выбираются на конкурсном отборе. Им гарантируется окупаемость инвестиций в течение 15 лет с базовой доходностью 12% годовых с корректировкой на доходность облигаций федерального займа (ОФЗ). В настоящее время принято решение о продлении программы поддержки возобновляемых источников энергии с определенными корректировками до 2035 года, планируется провести новые отборы.