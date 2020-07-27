"Газпром экспорт" ждет от Болгарии данных о длительности ремонта на газопроводе в Грецию
МОСКВА, 27 июл /ПРАЙМ/. "Газпром экспорт" осведомлен о ситуации с аварией на газопроводе из Болгарии в Грецию, ждет от болгарской стороны информацию о сроках завершения ремонта, сообщили журналистам в компании.
В понедельник утром произошла авария на газопроводе в Грецию, сообщала болгарская компания "Булгартрансгаз". Никто не пострадал, на месте аварии идут ремонтные работы. Греция через Болгарию получает российский газ из газопровода "Турецкий поток".
"Газпром экспорт" осведомлен о ситуации на газопроводе из Болгарии в Грецию и находится в непрерывном контакте со своими партнерами. Компания ждет от болгарской стороны информацию о сроках завершения ремонтных работ", — заявили в "Газпром экспорте".
https://1prime.ru/energy/20200727/831834015.html