БУЭНОС-АЙРЕС, 28 июл /ПРАЙМ/. Первые слушания по делу экс-директора мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex Эмилио Лосойи, обвиняемого в коррупции, пройдут во вторник, сообщила газета Excelsior.

"Источники в судебных кругах проинформировали, что первые слушания по делу Эмилио Лосойи, экс-директора Pemex, пройдут во вторник, 28 июля в 9.00 в Мехико", — отмечает издание.

Новые правила, введенные в связи с COVID-19, позволяют проводить слушания посредством видеоконференции.

Одиннадцать дней назад Лосойя был экстрадирован из Испании и доставлен в больницу из-за проблем со здоровьем.

Подозреваемый в незаконном присвоении в Мексике 280 миллионов долларов Лосойя был задержан в феврале 2020 года в элитном коттеджном поселке на окраине Малаги после того, как в мае 2019 года скрылся от мексиканского правосудия.

Лосойя, предположительно, был вовлечен в коррупционную деятельность, когда возглавлял нефтегазовую компанию. Речь идет о покупке Pemex у AHMSA в 2014 году завода удобрений примерно за 500 миллионов долларов, тогда как, по оценке нынешних властей, его стоимость не превышала 50 миллионов. Чиновника также обвиняют в получении взятки размером 10 миллионов долларов за строительный подряд от бразильской компании Odebrecht.