МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Средняя стоимость тонны авиационного керосина в РФ в июле выросла к июню на 0,37%, до 46 165 рублей, сообщает Росавиация.

К началу года стоимость топлива снизилась на 12,96%. При этом с начала года каждый месяц она снижалась, и только в июле перешла к росту.

Стоимость авиатоплива резко выросла в 2018 году. По расчетам Минтранса, удорожание топлива могло обойтись перевозчикам дополнительно в 50 миллиардов рублей. По оценкам Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет 27 российских авиакомпаний и авиапредприятий), операционные убытки авиакомпаний к концу 2018 года из-за роста стоимости керосина могли составить 37-39 миллиардов рублей.

Президент России Владимир Путин поручил правительству в срок до 1 ноября 2019 года выделить средства на компенсацию расходов авиакомпаний в связи с ростом стоимости авиационного топлива в 2018 году. Перевозчики все еще не получили этих компенсаций, однако в мае начали получать субсидии за новые потери — из-за пандемии коронавируса.