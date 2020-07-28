МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Болгария рассчитывает возобновить транспортировку газа в Грецию к ночи на среду, сообщили болгарскому агентству БГНЕС в минэнерго страны.

В понедельник утром авария на газопроводе произошла в районе небольшого населенного пункта Кулата на юго-западе Болгарии, сообщила ранее компания "Булгартрансгаз". В результате происшествия никто не пострадал. Было повреждено около 200 метров газопровода, ведутся ремонтные работы. Греция через Болгарию получает российский газ из газопровода "Турецкий поток".

"Работа транзитного газопровода в Грецию будет возобновлена, скорее всего, в полночь (на среду)", — сообщает агентство со ссылкой на министерство.

Накануне после аварии в Болгарии министерство окружающей среды и энергетики Греции сообщило, что проблем со снабжением Греции газом нет, в стране достаточно запасов сжиженного природного газа.