Болгария надеется возобновить транспортировку газа в Грецию к концу вторника
МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Болгария рассчитывает возобновить транспортировку газа в Грецию к ночи на среду, сообщили болгарскому агентству БГНЕС в минэнерго страны.
В понедельник утром авария на газопроводе произошла в районе небольшого населенного пункта Кулата на юго-западе Болгарии, сообщила ранее компания "Булгартрансгаз". В результате происшествия никто не пострадал. Было повреждено около 200 метров газопровода, ведутся ремонтные работы. Греция через Болгарию получает российский газ из газопровода "Турецкий поток".
"Работа транзитного газопровода в Грецию будет возобновлена, скорее всего, в полночь (на среду)", — сообщает агентство со ссылкой на министерство.
Накануне после аварии в Болгарии министерство окружающей среды и энергетики Греции сообщило, что проблем со снабжением Греции газом нет, в стране достаточно запасов сжиженного природного газа.
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