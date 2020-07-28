МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Энел Россия" по МСФО в первом полугодии текущего года составила 2,798 миллиарда рублей против убытка в 2,142 миллиарда рублей годом ранее, следует из материалов компании.

EBITDA за отчетный период сократилась на 36,9%, до 5,56 миллиарда рублей. Показатель EBITDA снизился, в основном, вслед за выручкой, а также по причине ежегодного роста тарифов на газ, поясняет компания. Это лишь частично было компенсировано снижением переменных и постоянных затрат из-за изменения периметра активов, а также восстановлением резервов.

Выручка компании за отчетный период снизилась на 40,9% — до 20,873 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения составила 3,523 миллиарда рублей против убытка в 2,642 миллиарда рублей годом ранее. Снижение выручки обусловлено низкими продажами электроэнергии и мощности в связи с выводом из портфеля активов компании Рефтинской ГРЭС. Также в числе факторов компания называет низкие рыночные цены на электроэнергию из-за снижения потребления в связи с замедлением экономической активности под влиянием пандемии коронавируса.

Чистый долг компании на конец первого полугодия составил 11,9 миллиарда рублей, что почти втрое превышает показатель на конец 2019 года. Рост чистого долга связан, в основном, с активной стадией инвестиций в проекты в сфере возобновляемой энергетики, говорится в сообщении компании.

"В первом полугодии 2020 года мы завершили передачу Рефтинской ГРЭС и перешли к ключевым этапам в строительстве нашего ветропарка Азовская ВЭС, что является важными достижениями в рамках нашей стратегии декарбонизации. Несмотря на непростую внешнюю конъюнктуру, мы обеспечили бесперебойную работу наших электростанций и утвердили фиксированные дивиденды в размере 3 миллиардов рублей для защиты наших акционеров от волатильности", — прокомментировал гендиректор "Энел Россия" Стефан Звегинцов.

"Энел Россия" входит в группу Enel. Производственные филиалы компании — три газовые станции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. Общая установленная мощность составляет 5,6 ГВт выработки электроэнергии и 2 тысячи Гкал.ч — тепла.