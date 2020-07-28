МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Капитальные затраты "Энел Россия" в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 35%, до 6,7 миллиарда рублей, сообщила финансовый директор компании Юлия Матюшова.

"Капитальные затраты составили 6,7 миллиарда рублей", — сказала Матюшова в ходе телефонной конференции.

В соответствии с материалами презентации компании за первое полугодие 2019 года капитальные затраты за отчетный период составили 4,97 миллиарда рублей.

"Энел Россия" входит в группу Enel. Производственные филиалы компании — три газовые станции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. Общая установленная мощность составляет 5,6 ГВт выработки электроэнергии и 2 тысячи Гкал.ч — тепла.