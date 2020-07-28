МОСКВА, 28 июл /ПРАЙМ/. "Энел Россия" 8 июля получила третий платеж в 4 миллиарда рублей за Рефтинскую ГРЭС, сообщили РИА Новости в компании.

"Восьмого июля 2020 года ПАО "Энел Россия" получило третий платеж в размере 4 миллиардов рублей (без НДС) в рамках договора купли-продажи Рефтинской ГРЭС", — сказал представитель компании.

"Энел Россия" в прошлом году продала Рефтинскую ГРЭС структуре СГК — "Кузбассэнерго". В переходный период, продлившийся девять месяцев, станция находилась в эксплуатации компании "Энел Россия" по договору аренды. Рефтинская ГРЭС перешла в эксплуатацию "Кузбассэнерго" 1 июля. "Энел Россия" ранее получила два платежа на общую сумму 16,7 миллиарда рублей и завершила передачу имущества покупателю. Общая сумма сделки составляет 20,7 миллиарда рублей без НДС.

Кроме того, ожидается платеж за отдельные категории запасов Рефтинской ГРЭС, включая запасы мазута, химических реагентов и запчастей. Компании также планируют завершить взаиморасчеты по договору аренды до конца июля. Вместе с тем, сделка также предусматривает дополнительные платежи на общую сумму до 3 миллиардов рублей в течение пяти лет, начиная с 1 октября 2019 года, при выполнении определенных условий.

Рефтинская ГРЭС электрической мощностью 3800 МВт расположена в Свердловской области. Это самая крупная электростанция в России, работающая на твердом топливе. Электростанция состоит из шести энергоблоков по 300 МВт и четырех энергоблоков по 500 МВт. Ее установленная тепловая мощность составляет 350 Гкал/час. Доля вырабатываемой на Рефтинской ГРЭС электроэнергии от общего объема потребляемой Свердловской областью электроэнергии составляет около 40%.