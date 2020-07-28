МОСКВА, 28 июл /ПРАЙМ/. Оператор нефтяного проекта RSSD на шельфе Сенегала компания Woodside может заблокировать участие "Лукойла" в проекте, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на письмо представителя Woodside.

В понедельник "Лукойл" сообщали, что заключил соглашение с компанией Cairn Energy PLC о приобретении 40% долей в проекте RSSD на шельфе Сенегала за 300 миллионов долларов.

"Австралийская компания Woodside Petroleum сообщила во вторник, что рассматривает возможность блокировать вхождение "Лукойла" в нефтяной проект Sangomar в Сенегале", — говорится в сообщении.

Отмечается, что оператор проекта имеет право сделать встречное предложение.

"Эта сделка подлежит одобрению совместным предприятием и правительством…. Woodside рассмотрит все варианты", — приводит агентство цитату из сообщения представителя компании, направленного по электронной почте.

Проект RSSD (Rufisque, Sangomar и Sangomar Deep) реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта является компания Woodside с долей 35%, другие партнеры — компания FAR (15%) и госкомпания Petrosen (10%).