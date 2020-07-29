БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июл /ПРАЙМ/. Чистый убыток мексиканской Pemex за первое полугодие 2020 года составил 26,4 миллиарда долларов, что почти в 7 раз больше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности нефтегазовой компании.

Убыток компании за весь 2019 год составил 18,4 миллиарда долларов. Чистый убыток во втором квартале 2020 года составил 1,9 миллиарда долларов.

Доходы Pemex в первом полугодии 2020 года упали на 36,4%, до 20,2 миллиарда долларов, из них от экспорта — на 33,7%, до 9 миллиардов долларов. Финансовый долг компании вырос до 107,1 миллиарда долларов из-за изменения курса мексиканского песо.

Причинами таких показателей является сокращение продаж как на внутреннем, так и на внешнем рынках и замедление мировой экономики из-за COVID-19.

Производство нефти во втором квартале 2020 года составило 1,673 миллиона баррелей в день (-0,1%), а в первом полугодии – 1,706 миллиона баррелей в день (+1,9% по сравнению с аналогичными периодами 2019 года).

Производство газа составило во втором квартале 3,604 миллиарда кубометров в день (-0,9%), а в первом полугодии — 3,659 миллиарда кубометров в день (+0,2% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года).