МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Болгарская компания "Булгартрансгаз" завершила ремонт газопровода в Грецию после аварии, поставки газа возобновлены, говорится в сообщении оператора.

"После аварии 27 июля группа "Булгартрансгаз" завершила ремонт магистрального газопровода из Республики Болгарии в Греческую Республику в районе Кулата. На сегодняшний день поставки газа в Греческую Республику возобновлены. Все заявки на газовый день будут выполнены в полном объеме", — сообщается в релизе оператора.

Авария на газопроводе из Болгарии в Грецию произошла в понедельник утром, в результате происшествия никто не пострадал.

Греция через Болгарию получает российский газ из газопровода "Турецкий поток". "Газпром экспорт" сообщал, что осведомлен о ситуации с аварией на газопроводе и ждет от болгарской стороны информацию о сроках завершения ремонта.