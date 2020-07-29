МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Новатэка" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2020 года упала в 41,4 раза и составила 10,884 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Показатель EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий составил 171,938 миллиарда рублей, снизившись в 1,4 раза по сравнению с аналогичным показателем первого полугодия прошлого года. Нормализованная чистая прибыль снизилась в 1,7 раза, до 74,767 миллиарда рублей.

Общая выручка компании от реализации снизилась в 1,4 раза и составила 328,501 миллиарда рублей.

Капвложения "Новатэка" во втором квартале выросли вдвое — до 61,3 миллиарда рублей, а в первом полугодии — на 40%, до 102,5 миллиарда рублей, сообщила компания.

"Денежные средства, использованные на оплату капитальных вложений, составили 61,3 миллиарда рублей во втором квартале 2020 года и 102,5 миллиарда рублей за шесть месяцев 2020 года по сравнению с 31,2 миллиарда рублей и 73,7 миллиарда рублей соответственно в аналогичных периодах прошлого года", — говорится в сообщении "Новатэка" о финансовых результатах по МСФО за второй квартал.

Отмечается, что значительная часть инвестиций в основные средства была направлена на развитие СПГ-проектов (проекта по созданию центра по строительству крупнотоннажных морских сооружений в Мурманской области, проекта "Обский СПГ", а также проекта "Арктик СПГ-2").