​МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Для того, чтобы один из немногих вариантов достройки "Северного потока-2" – судно "Академик Черский" не подвело "Газпром" под американские санкции, компании пришлось де-юре, а, возможно, и де-факто отказаться от него. Но не факт, что это спасет ее от возможных санкций США, считают опрошенные "Прайм" эксперты.

Трубоукладчик "Академик Черский", который, как ожидается, продолжит строительство газопровода "Северный поток 2", перестал принадлежать "Газпрому". Компания приобрела судно "Академик Черский" в 2015 году, и оно с 2016 года оно находилось в эксплуатационном управлении "Газпром флота".

По состоянию на 31 марта фонд входил в группу "Газпром". Однако в июне этого года стало известно, что судно поменяло владельца – им стал Самарский теплоэнергетический имущественный фонд, в свою очередь, входящий в группу "Газпром". Тогда источники в газовой компании сообщили, что санкционные риски в связи с работой судна нивелированы.

Однако в последнем списке аффилированных лиц компании от 30 июня фонд уже не значится. Это означает, что фонд либо больше не принадлежит "Газпрому", либо компания воспользовалась правом скрыть его из списка аффилированных лиц из-за санкционных рисков. При этом он остался действующим юридическим лицом и существует под прежним названием, следует из данных ЕГРЮЛ.

На данный момент трубоукладчик находится в немецком парту Мукран — логистической базе "Северного потока 2". После выхода из проекта швейцарской Allseas из-за угрозы американских санкций "Черский" является одним из судов, способных достроить трубопровод.

УЙТИ ИЗ-ПОД САНКЦИЙ

Опрошенные "Прайм" эксперты согласны с тем, что смена собственника "Академика Черского" может быть частью стратегии по завершению строительства трубопровода, не подпадая под дальнейшие санкции США. "Вероятно, таким образом "Газпром" как раз пытается снять с себя возможные риски, поскольку у него, как у международного поставщика энергоресурсов, "Северный поток-2" не единственный зарубежный проект, а последствия от новых американских санкций с жесткими ограничениями для иностранных партнеров компании могут быть достаточно серьезные", — рассуждает главный аналитик ГК АЛОР Алексей Антонов.

С юридической точки зрения это могло быть обустроено с помощью нескольких способов. "Первый — компания, которой принадлежит судно, перестала контролироваться напрямую "Газпромом", соответственно, вышла юридически из числа подконтрольных ему юридических лиц. Второй — судно поменяло собственника, который сейчас не является прямо аффилированным "Газпрому", — рассуждает Владимир Шалаев старший юрист "BMS Law Firm"

По его словам, при любом варианте сделано это для того, чтобы не допустить потенциального введения новых санкций со стороны США, против группы "Газпром". Однако, скорее всего, здесь можно говорить о фактической аффилированности и направленности этих действий на сокрытие реальной схемы, которая может быть раскрыта. Так, власти США могут заявить о том, что фактический контроль над судном не утрачен, и тогда эта схема может не спасти от санкций, полагает эксперт.

ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА

Так или иначе, в ближайшей перспективе "Академик Черский", скорее всего, будет состоять в числе судов, имеющих прямое отношение к завершению проекта. Это связано с тем, что у России на текущий момент нет альтернативных возможностей достроить трубопровод, как запланировано, к концу этого – началу следующего года.

Судно будет работать в связке с баржей "Фортуна", отличающейся от "Черского" лишь системой позиционирования. Полученные от датского регулятора разрешения позволяют вести строительство им обоим, поэтому задействованы они будут либо вместе, либо поочередно, либо одно судно останется "на подстраховке".

"Но для того, чтобы судна приступили к работе, они должны пройти необходимую модернизацию находящегося на них оборудования, более того, оператор должен найти соответствующих специалистов для работы на такой глубине. На все это необходимо время и серьезные инвестиции. Очевидно, что сейчас трубоукладчики проходят определенные этапы подготовки, и насколько они будут продолжительны по времени, мало кто из сторонних экспертов может сказать наверняка", — говорит Антонов.

ЧТО ЗАДУМАЛИ США

Что касается США, то Госдеп может предпринимать разные меры, если станет ясно, что санкционный удар по строительству трубопровода не удался. В первую очередь, это будут новые и более "страшные" угрозы в адрес европейских партнеров "Газпрома". По данным немецких СМИ, таковые уже звучат в ходе консультаций между менеджментом компаний и американскими чиновниками.

В текущих условиях, когда осталось проложить лишь 160 км трубопровода, физически воздействовать на его строительство американцы не смогут — это уже будет выглядеть, как грубое нарушение суверенитета ЕС и международных норм.

Однако если трубопровод будет завершен, наиболее вероятный сценарий – введение санкций против тех европейских компаний, которые отвечают за сертификацию всей инфраструктуры трубопровода. По мнению Антонова, это может стать действительно реальной проблемой, поскольку без должной сертификации газ из России в ЕС по новой трубе не поступит.

В этой ситуации европейским партнерам и "Газпрому" необходимо будет сообща решать этот вопрос, и не исключены дополнительные финансовые вливания, не говоря уже об очередном сдвиге запуска проекта, заключил он.