МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Минприроды России поддерживает достижение договоренностей "Роснефти" и "Норникеля" в топливообеспечении и разработке нефтегазовых месторождений в Арктической зоне Красноярского края, сообщило ведомство.

"Минприроды России поддерживает, что компании "Роснефть" и "Норникель" достигли договоренностей о партнерстве в области топливообеспечения и разработке нефтегазовых месторождений в Арктической зоне Красноярского края", — говорится в сообщении Минприроды.

При этом отмечается, что "предоставление лицензии на пользование участками недр, в любом случае, будет осуществляться по итогам аукционов". Однако в сообщении ведомства не указано, будут ли такие аукционы проводиться на особых условиях, предложенных ранее "Роснефтью".

Ранее в среду "Роснефть" и "Норникель" достигли договоренности о партнерстве в области топливообеспечения, в рамках которого выражена поддержка проведению аукциона на Ушаковское месторождение на Таймыре, как ранее предлагала нефтяная компания, а также согласована поставка нефтепродуктов предприятиям в Норильском промышленном районе. "Норникель" до этого просил Минприроды зарезервировать Ушаковское месторождение под собственный нужды, исключив лицензионный участок, на котором расположено месторождение, из перечня доступных для лицензирования.