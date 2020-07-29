БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июл /ПРАЙМ/. Экс-директору мексиканской нефтегазовой компании Pemex Эмилио Лосойе предъявлено новое обвинение во время вторых судебных слушаний, на этот раз по делу о взятках от бразильской компании Odebrecht, сообщает газета Excelcsior.

Во вторник прокуратура во время слушаний предъявила ему обвинения по делу о компании Agro Nitrogenados. Речь идет о покупке Pemex у компании Altos Hornos de México (AHMSA) завода удобрений по завышенной цене — примерно за 500 миллионов долларов, а также о взятках. Лосойя предъявленных обвинений не признал.

В среду, во время второго слушания, бывшего директора Pemex обвинили в участии в преступном сообществе, во взяточничестве и использовании ресурсов незаконного происхождения в ущерб мексиканскому государству.

По мнению прокуратуры, Лосойя не раз встречался с главой компании Odebrecht в Мексике, который обращался к подсудимому за советами в части проектов в различных штатах.

Также многие счета, фигурирующие в рамках дела Odebrecht, принадлежали фирмам, за которыми стояли сестра и мать Лосойи.

Эмилио Лосойя был задержан в феврале 2020 года в элитном коттеджном поселке на окраине Малаги, после того как в мае 2019 года скрылся от мексиканского правосудия. В июле бывший бизнесмен был депортирован в Мексику.