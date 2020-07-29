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МОСКВА, 29 июл /ПРАЙМ/. Чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ в первом полугодии 2020 года снизилась в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 130,763 миллиарда рублей, следует из отчета нефтяной компании.

Выручка компании снизилась на 29,7% и составила 668,161 миллиарда рублей.

Валовая прибыль уменьшилась в 1,6 раза, до уровня в 74,6 миллиарда рублей. Убыток от продаж составил 5,7 миллиарда рублей против прибыли в 11,2 миллиарда годом ранее. Себестоимость продаж снизилась на 28,4%, составив 593,6 миллиарда рублей. Налог на прибыль вырос в 18,4 раза, до уровня в 3,5 миллиарда рублей.

Долгосрочные обязательства компании с начала года увеличились на 1,9%, до 673,9 миллиарда рублей, краткосрочные — на 8,2%, до 724,2 миллиарда.

"Газпром нефть" — вертикально интегрированная нефтяная компания. Основные виды деятельности — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и сбыт нефтепродуктов.