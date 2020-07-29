МОСКВА, 29 июл /ПРАЙМ/. Французская нефтегазовая корпорация Total сообщила, что ожидает обесценивание активов во втором квартале 2020 года на сумму в 8,1 миллиарда долларов, в основном за счет проектов в Канаде.

"Обесценивание активов, которое будет учтено, во втором квартале 2020 года достигнет 8,1 миллиарда долларов", — говорится в релизе компании.

При этом на активы, связанные с нефтеносными песками в Канаде, приходится 7 миллиардов от этой суммы, отмечает компания. Total провела переоценку своих нефтяных активов и в результате квалифицировала канадские проекты Fort Hills и Surmont как незадействованные.

Фирма также пересмотрела свои оценки по стоимости нефти. Теперь компания ожидает, что в 2020 году нефть марки Brent будет стоить 35 долларов за баррель, в следующем году — 40 долларов, в 2022 году — 50 долларов, а в 2023 году показатель, как ожидается, составит 60 долларов.

Французская Total — одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире. Штат сотрудников Total насчитывает около 100 тысяч человек более чем в 130 странах.