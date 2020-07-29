МОСКВА, 29 июл /ПРАЙМ/. Кризис в нефтяной отрасли 2020 года побудил ОПЕК и ОПЕК+ поставить под сомнение прежние убеждения о перспективах роста спроса на сырье, пишет агентство Рейтер со ссылкой на проведенный им опрос среди семи нынешних и бывших представителей организации.

Пандемия коронавируса нанесла удар по спросу на нефть. Согласно июльскому докладу ОПЕК, организация ожидает падения спроса на нефть в 2020 году на 8,9 миллиона баррелей в сутки.

"Это побудило некоторых представителей Организации стран экспортеров нефти… задаться вопросами: предвещает ли резкое сокращение спроса в этом году необратимые изменения, и как лучше управлять поставками, если нефтяная эпоха подходит к концу", — говорится в сообщении.

По словам источника, которые приводит агентство, члены ОПЕК допускают вероятность того, что спрос на нефть уже никогда не восстановится полностью. Бывший руководитель исследований ОПЕК Хасан Кабазард (Hasan Qabazard) полагает, что работа организации усложнится из-за падения спроса и роста добычи нефти за пределами ОПЕК.

"Я не думаю, что он (спрос — ред.) будет выше 110 миллионов баррелей в день к 2040-м годам. Это непрекращающееся уничтожение спроса", — сказал Кабазард, уточнив, что последствия пандемии COVID-19 навсегда изменили привычки потребителей.