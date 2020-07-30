ВАШИНГТОН, 30 июл /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп продлит существующие лицензии на экспорт сжиженного природного газа, сообщило министерство энергетики США.

Сейчас лицензии предоставляются на 20-летний срок с правом продления.

"Лишь в текущем году экспорт СПГ из США сократит наш торговый дефицит более чем на 10 миллиардов долларов. Кроме того, экспорт СПГ дает десятки тысяч рабочих мест, а инвестиции в инфраструктуру составили миллиарды долларов", — заявил в этой связи министр энергетики Дэн Бруйетт.

США уже четвертый год подряд являются нетто-экспортером природного газа, распространив продажи на 38 стран.