ВАШИНГТОН, 30 июл /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп подписал документы, которые, по его словам, облегчают экспорт американской нефти в Мексику.

"Через несколько минут я подпишу четыре важных разрешения, одобрив жизненно важную трубопроводную и железнодорожную инфраструктуру на границе нашей страны… в том числе два разрешения, позволяющие экспорт техасской нефти-сырца в Мексику", — сказал Трамп, чье выступление в Техасе транслировал Белый дом.

Белый дом пока что не обнародовал содержание документов. При этом Белый дом опубликовал справку, в которой приписывает себе и заслуги в нефтедобыче, которая в 2019 году была на исторически рекордном уровне и на 38% выше, чем в 2016 году. Белый дом при этом умолчал о глубоком кризисе нефтяной индустрии в 2020 году из-за пандемии коронавируса и падения цен.

Белый дом заявляет также, что это не сказалось на экологии.

"Качество воздуха в наше стране улучшилось за последние 50 лет на 77%, в том числе на 7% при президенте Трампе", — говорится в заявлении Белого дома.