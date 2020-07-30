МОСКВА, 30 июл /ПРАЙМ/. Глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле заявил о необходимости "политического ответа" на угрозы Вашингтона о введении санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток 2", пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его данным, Зеле отметил, что речь идет о том, в какой степени Европа будет отстаивать свой суверенитет и свою независимость, особенно в том, что касается вопросов энергоснабжения.

"Как европейская компания, мы ожидаем, что на политическом уровне будут приняты меры, направленные на то, чтобы Европа не потеряла свою привлекательность как место для инвестиций", — заявил Зеле.

Сенат США на прошлой неделе одобрил свой вариант оборонного бюджета на 2021 финансовый год, который содержит дополнительные санкции в отношении "Северного потока 2". Одновременно, по данным немецких СМИ, Штаты усилили давление на европейские компании, участвующие в строительстве "Северного потока 2". По данным издания Welt, США провели видеопереговоры с компаниями-подрядчиками "Северного потока 2", чтобы "указать на далеко идущие последствия" их дальнейшего участия в проекте. Власти ФРГ регулярно заявляют, что отвергают экстратерриториальные санкции, комментируя санкционное давление США на "Северный поток 2".

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке таких работ. РФ неоднократно указывала, что проект коммерческий и выгоден Европе.