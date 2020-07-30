ХАБАРОВСК, 30 июл /ПРАЙМ/. Ванинский морской торговый порт выступил в защиту грейферного способа перевалки угля, который врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев после осмотра портов на побережье региона назвал "дедовским", сообщает пресс-служба порта.

Ранее сообщалось, что Дегтярев в минувшие выходные побывал в Ванинском и Совгаванском районах. Он посетил угольные терминалы Ванинского порта и компании "Дальтрансуголь". Об итогах его поездки на сайте правительства региона размещен пресс-релиз.

"Мы посмотрели два порта по перевалке угля. Один, который "дедовским" способом работает, пылит, есть жалобы, тема всем известная. И вот этот новый, современный терминал — разница очевидна во всем, даже в объемах перевалки — один переваливает 4 миллиона тонн угля в год, другой — 22, из которых шесть добывают у нас, в Чегдомыне", — приводятся на сайте правительства слова Дегтярева.

Как поясняет Ванинский порт, классическая перевалка грузов с помощью грейферных кранов в настоящее время продолжает широко использоваться не только в России, но и в мире. Крупнейшие стивидоры, ежегодно перегружающие сотни миллионов тонн угля, не намерены отказываться от грейферной технологии перевалки, поскольку она не уступает по эффективности специализированному оборудованию.

"Называть данную технологию "липой" или "дедовским способом" неуместно и неуважительно как по отношению к тем, кто работает в порту Ванино, так и к работникам 60 портов Российской Федерации, использующих грейферы", — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что Ванинский морской торговый порт — единственный порт в Хабаровском крае, который, сохраняя свою универсальную направленность, удерживает показатели грузооборота на уровне более 7 миллионов тонн в год и входит в десятку крупнейших операторов морских терминалов России по объему перевалки сухогрузов.

Уточняется, что помимо угля порт переваливает лесные грузы, черные металлы, алюминий, технику, а также выполняет задачи по перевалке грузов стратегического значения — воинских и обеспечивающих снабжение районов Крайнего Севера. Это возможно именно благодаря применению грейферной технологии, кроме того она дает возможность сохранить рабочие места сотням докеров и стивидоров.

"Порт уделяет значительное внимание экологической составляющей. Благодаря последовательной реализации программы экологических мероприятий удалось снизить остроту проблемы пыления. У врио губернатора Хабаровского края была личная возможность в этом убедиться на производственной площадке. В порту продолжается развитие и совершенствование систем пылеподавления, внедрение наилучших доступных технологий", — говорится в сообщении.

Президент РФ назначил Дегтярева врио губернатора края 20 июня. Прежний глава региона Сергей Фургал смещен с поста "в связи с утратой доверия". Ранее Фургал был задержан и помещен под арест в СИЗО Лефортово. Ему вменяют причастность к ОПГ и организации заказных убийств коммерсантов в начале 2000-х годов.