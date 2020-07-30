ВАРШАВА, 30 июл — ПРАЙМ. Польская нефтегазовая компания PGNiG заплатила самый большой в истории страны налог со средств, перечисленных в рамках решения Стокгольмского арбитража компанией "Газпром экспорт", сообщил председатель правления PGNiG Ежи Квечиньский в эфире Польского телевидения.

"Первое, что мы должны были сделать – это заплатить налог на доход и это была самая большая сумма в истории нашей страны, которую какая-либо фирма заплатила в бюджет нашего государства", — сказал Квечиньский.

"Эта сумма более 1,14 миллиарда злотых (около 300 миллионов долларов)", — уточнил он.

В конце марта польская компания заявила, что выиграла у "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже дело о цене на газ и имеет право на возврат 1,5 миллиарда долларов. По данным PGNiG, суд изменил формулу цены в рамках контракта, в частности, в связи с ее непосредственной связью с котировками природного газа на европейском рынке, а решение касается поставок газа, осуществлявшихся с 1 января 2014 года.

"Газпром" и "Газпром экспорт" в конце мая обжаловали решение арбитража в суде округа Свеа в Швеции. При этом "Газпром экспорт" в середине июня подписал с PGNiG дополнение к контракту, отражающее решение арбитража о пересмотре цен, отметив, что это не нанесет ущерба позиции группы в суде.