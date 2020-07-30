МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом", единственный акционер АО "Атомэнергопром" (консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли), принял решение о выплате "Атомэнергопромом" дивидендов по итогам первого полугодия 2020 года в размере 13,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Из этой суммы 12,8 миллиарда рублей будет направлено в пользу "Росатома", а 752,2 миллиона рублей — в пользу Российской Федерации в лице Минфина.

Чистая прибыль "Атомэнергопрома" по РСБУ за полугодие выросла в 2,5 раза в годовом выражении, до 49,1 миллиарда рублей.

"Атомэнергопром" обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии.