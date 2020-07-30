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МОСКВА, 30 июл /ПРАЙМ/. "Новатэк" ожидает завершения строительства четвертой линии "Ямал СПГ" в четвертом квартале, затем приступит к пусконаладке и вводу в эксплуатацию, заявил зампред правления компании Марк Джитвэй.

"Мы продолжаем строительство четвертой линии "Ямал СПГ" и ожидаем окончания этих работ в четвертом квартале, с вводом в эксплуатацию вскоре после этого", — сказал он в ходе телефонной конференции.

Джитвэй также отметил, что проработка проекта "Обский СПГ" продолжается, однако все еще не определено, когда будет принято окончательное инвестиционное решение (FID). "Мы все еще на стадии проектных работ, и не думаю, что в сегодняшних условия на рынке есть необходимость торопиться с принятием FID, пока мы не завершим текущую стадию. Точного решения относительного того, когда будет принят FID, нет. Но мы постоянно обсуждаем "Обский СПГ", инвестируем в его реализацию, как вы можете заметить", — сказал он.

В то же время Джитвэй добавил, что ожидаемая дата запуска первой линии "Обского СПГ" была сдвинута на 2024 год.

В конце апреля зампред правления компании Марк Джитвэй сообщил, что "Новатэк" в текущих условиях рынка рассматривает вариант отсрочки принятия окончательного инвестиционного решения по проекту "Обский СПГ" и запуска первой линии, но на долгосрочные планы это не повлияет. А позднее компания опубликовала презентацию, в которой запуск "Обского СПГ" планируется в 2024 году, тогда как ранее он ожидался в конце 2022 — начале 2023 года.

"Новатэк" планирует пилотный проект на основе собственной технологии сжижения "Арктический каскад" — завод "Обский СПГ" вблизи порта Сабетта. Его ресурсной базой должны стать месторождения Верхнетиутейское и Западно-Сеяхинское. В рамках проекта было решено построить две технологические линии на 2,5 миллиона тонн каждая (5 миллионов тонн СПГ в год).