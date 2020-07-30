ВАРШАВА, 30 июл /ПРАЙМ/. Польский нефтегазовый концерн PGNiG хочет принять активное участие в разбирательстве в суде немецкого Дюссельдорфа по делу об освобождении газопровода "Северный поток 2" от требований обновленной газовой директивы ЕС, сообщил председатель правления PGNiG Ежи Квечиньский в Twitter.

Оператор "Северного потока 2", Nord Stream 2 AG, подал апелляцию в суд Дюссельдорфа на решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA), отказавшего в освобождении проекта от требований обновленной газовой директивы ЕС, сообщили журналистам в компании.

В середине мая BNA отказало в освобождении "Северного потока 2" от требований обновленной газовой директивы ЕС. Согласно решению регулятора, газопровод не успели достроить к 23 мая 2019 года, в итоге он подпадает под вступившие в силу поправки с нормами третьего энергопакета Евросоюза. Помимо прочего, директива требует, чтобы входящий на территорию ЕС трубопровод либо заполнял частично альтернативный поставщик, либо его часть, пролегающая по территории союза, принадлежала третьей компании.

"Сегодня PGNiG и PST (немецкая дочка PGNiG — PGNiG Supply & Trading) передали в Высший суд Дюссельдорфа заявление об активном участии в разбирательстве по вопросу апелляции NordStream2 на негативное решение регулятора о прекращении действия законодательства ЕС", — написал Квечиньский.

Он утверждает, что "активное участие в разбирательстве позволит эффективно защищать интересы" польских предприятий в частности и Польши в целом.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.