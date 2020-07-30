МОСКВА, 30 июл /ПРАЙМ/. "Новатэк" изучает потенциал альтернативных видов топлива, в частности, водородной энергетики, поскольку считает, что в будущем она будет играть важную роль в мировом энергобалансе, сообщил зампред правления компании Марк Джитвэй в ходе телефонной конференции.

"Мы будем развивать наш СПГ-бизнес, как указано в стратегии нашей компании, а также изучим альтернативные виды топлива, такие как водород, который, как мы считаем, будет играть значительную роль в будущем мировом энергобалансе", — сказал он.

"Мы уже производим водород для внутренних потребностей и в настоящий момент изучаем наиболее экономически эффективные проекты по производству водорода в промышленных масштабах. Но прежде, чем мы сможем принять какое-либо большое решение по водородной энергетике, важно не только понять, как производить водород, но также изучить будущий спрос на продукт и перспективы рынка. Больше деталей мы сообщим в ходе наших будущих телеконференций", — добавил Джитвэй.

Кроме того, топ-менеджер сообщил, что "Новатэк" в настоящее время очень сосредоточен на климатической повестке. И хотя компания считает углеводородный след от производства своего СПГ одним из самых низких в отрасли, она все равно стремится стать лидером в процессе энергетического перехода. Так в июле, правление "Новатэка" одобрило ряд экологических и климатических целей в рамках долгосрочной стратегии развития, которые в августе будут представлены совету директоров, а затем опубликованы.

Развитие производства и потребления водорода, а также выход России на экспортные международные рынки является перспективной задачей, для решения которой российский ТЭК обладает необходимым потенциалом, сообщало ранее в июле Минэнерго РФ. С этой целью ведомство подготовило и внесло в правительство проект "дорожной карты" развития водородной энергетики РФ на период до 2020-2024 годов.

В январе замминистра энергетики Павел Сорокин по итогам заседания рабочей группы по развитию водородной энергетики отмечал заинтересованность некоторых стран в сотрудничестве с Россией в этой сфере. В мероприятии тогда приняли участие представители МИДа, Минвостокразвития, Минобрнауки, "Газпрома", "Росатома", а также научного и экспертного сообщества.