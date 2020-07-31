МОСКВА, 31 июл /ПРАЙМ/. Энергия, вырабатываемая морскими ветроэлектростанциями пользуется большим спросом в мире, в РФ же, несмотря на огромный потенциал, есть ряд препятствий для развития такой генерации; проекты морской ветроэнергетики могут появиться в России только в 2025-2027 годах, заявили РИА Новости эксперты Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ).

В РФ с 2014 по 2024 годы действует программа поддержки "зеленой" энергетики, в том числе строительства электростанций, которые выбираются на конкурсном отборе. Им гарантируется окупаемость инвестиций в течение 15 лет с базовой доходностью 12% годовых с корректировкой на доходность облигаций федерального займа (ОФЗ). В настоящее время принято решение о продлении программы поддержки возобновляемых источников энергии (ВИЭ) с определенными корректировками до 2035 года, планируется провести новые отборы.

"Квота текущей программы поддержки "зеленой" энергетики разыграна на 90% и среди отобранных проектов офшорные парки отсутствуют. Такие проекты появятся в России не раньше 2025-2027 года", – прогнозируют в АРВЭ.

При этом, даже когда проекты шельфовой ветрогенерации попадут в программу поддержки ВИЭ, существенным барьером для развития морской ветроэнергетики в РФ останутся особенности такого рода инвестпроектов.

"Офшорные технологии всё ещё дорогие по сравнению с другими видами ВИЭ. В среднем, стоимость строительства 1 кВт офшорной станции составляет 3,8 тысячи долларов, для сравнения 1 кВт проекта наземной станции стоит 1473 доллара", – пояснили в ассоциации. В рамках текущей программы поддержки ВИЭ проекты отбираются по критерию наименьших капзатрат на возведение единицы мощности электростанции, поэтому шельфовые проекты будут заведомо неконкурентоспособны, уверены эксперты.

Препятствием также будет высокий порог требований локализации – на сегодняшний день большая часть компонентов турбины должна производиться в РФ. При установлении аналогичных правил для морской ветроэнергетики поставщикам технологий потребуется наладить отечественное производство турбин, что целесообразно только при значительном объёме внутреннего рынка.

"Не стоит забывать и об отсутствии в России компетенций по строительству офшорной ветроэнергетики, хотя во многом смежным является опыт реализации проектов нефтедобычи на шельфе, который имеется, например, у компании "Зарубежнефть". Инвесторы, которые реализуют свои проекты в настоящее время, пока сконцентрированы на материковых ветропарках", – сказали в АРВЭ.