МОСКВА, 31 июл /ПРАЙМ/. Мировой опыт показывает, что морская ветроэнергетика сделала рывок в развитии технологий и снижении их стоимости, в РФ такая генерация пока не появилась; первым российским регионом, где будут развивать подобную ветроэнергетику, может стать Астраханская область, заявили РИА Новости эксперты Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ).

По данным АРВЭ, на 2020 год средний показатель себестоимости выработки морских проектов по миру составил 78 долларов на МВт.ч. Для сравнения: в 2010 году данный индикатор превышал 200 долларов на выработку МВт.ч. Такая энергетика выигрывает благодаря снижению стоимости технологий (на 67% с 2012 года), а также производительности новейших гигантских турбин. В первом полугодии 2020 года в мире были приняты инвестиционные решения по 28 новым морским объектам. РФ обладает значительным потенциалом и вполне может принять участие в развитии такой ветрогенерации, убеждены в АРВЭ.

"Мы бы сделали ставку на Астраханскую область – активная инвестиционная политика руководства региона уже позволила привлечь большой объем инвестпроектов по программе поддержки ВИЭ – к 2024 году здесь будет построено 680 МВт ветровых и солнечных парков (377 МВт ВЭС и 303 МВт СЭС). Однако для развития данного потенциала необходимы механизмы господдержки, учитывающие особенности офшорных проектов", – рассказали эксперты.

Несмотря на то что основной ветропотенциал для развития морской ветроэнергетики в России сформирован в северных регионах, потребление электроэнергии там недостаточно для того, чтобы такие энергообъекты были востребованы, поясняют в ассоциации.

В российских экономических зонах южных морей, например, Каспийского моря, которое омывает Астраханскую область, есть высокий потенциал для такого типа ветропарков, но есть и свои препятствия для их строительства. "Здесь потребление востребовано, но есть вопросы с сетевой инфраструктурой", – отмечают в АРВЭ.

Несмотря на то что отдельных инициатив по разработке в РФ нормативной базы для регулирования этой подотрасли ветроэнергетики пока нет, есть планы детальной проработки данного вопроса после принятия правительством решения о втором этапе программы поддержки ВИЭ на период с 2025 по 2035 год. По данным АРВЭ, большой интерес к этому направлению проявляет "Роснано", которая системно инвестирует в проекты возобновляемой энергетики в России.