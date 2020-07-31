КРАСНОЯРСК, 31 июл — ПРАЙМ. Суд изменил меру пресечения двум фигурантам дела о разливе нефтепродуктов в Норильске на домашний арест, а двум другим продлил арест до 30 сентября, сообщили РИА Новости в Норильском городском суде.

Ранее в СК РФ сообщили, что по делу о разливе дизельного топлива в Норильске задержаны директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер электростанции Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов. По данным СК, они задержаны за "необеспечение безопасности при эксплуатации промышленного объекта второй категории негативного воздействия на окружающую среду". В июне Норильский городской суд по делу о разливе дизельного топлива арестовал Кузнецова до 31 июля. Также суд арестовал до 31 июля Смирнова и Степанова.

Ранее по делу был задержан и впоследствии арестован начальник цеха ТЭЦ Вячеслав Старостин, ему предъявлено обвинение по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.

"Степанову продлили до 30 сентября, Кузнецову изменили на домашний арест до 23 сентября, Смирнову продлили до 30 сентября, Старостину изменили меру пресечения на домашний арест до 26 сентября", — сказал собеседник агентства.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.