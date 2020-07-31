МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Бразильский нефтегазовый гигант Petrobras по итогам первого полугодия 2020 года получил чистый убыток в размере 10,412 миллиарда долларов против прибыли в 6,06 миллиарда долларов годом ранее, говорится в сообщении компании.

Разводненный убыток на акцию за полгода составил 0,78 доллара против прибыли годом ранее в 0,45 доллара. Выручка за первые шесть месяцев года достигла 26,624 миллиарда долларов, что на 28,6% ниже год к году. Скорректированный показатель EBITDA сократился на 14,4%, до 13,366 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала чистый убыток Petrobras составил 436 миллионов долларов против прибыли в 4,935 миллиарда долларов годом ранее. Разводненный убыток на акцию за квартал составил 0,02 доллара против прибыли годом ранее в 0,37 доллара. Выручка за апрель-июнь достигла 9,481 миллиарда долларов, что почти в 2 раза ниже показателя годичной давности. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 42,5%, до 4,785 миллиарда долларов.

Компания также сократила бюджет капиталовложений на 2020 год до 8,5 миллиарда долларов с 12 миллиардов долларов, и начала внедрять инициативы по сокращению расходов более чем на 2 миллиарда долларов.

Petrobras — энергетическая компания, работающая по большей части в Бразилии. Основана в 1953 году.