МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Мосэнерго" по РСБУ в первом полугодии 2020 года снизилась на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 8,608 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Показатель EBITDA по итогам отчетного периода сократился на 20,6%, до 17,204 миллиарда рублей. Выручка компании составила 93,047 миллиарда рублей, сократившись на 10,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. На снижение показателя оказали влияние аномально теплая погода в первом квартале 2020 года и сокращение потребления электроэнергии под влиянием пандемии коронавируса.

Сокращение выработки электрической и отпуска тепловой энергии составило 13,6% и 6,6% соответственно. Себестоимость продаж снизилась на 9,1% и составила 82,673 миллиарда рублей.