МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Злоумышленники повредили трубопровод на промышленной площадке уранодобывающего предприятия "Далур" (входит в горнорудный дивизион Росатома) в Шумихинском районе Курганской области, работу полигона удалось оперативно восстановить, произошедшее не нанесло вреда окружающей среде, сообщила пресс-служба предприятия.

"Вечером 30 июля злоумышленники проникли на промышленную площадку АО "Далур" на окраине Шумихи и вывели из строя несколько резиновых рукавов трубопровода, по которому в недра поступают растворы для добычи урана. В результате часть слабокислотных растворов вылилась на землю", — говорится в сообщении.

Уточняется, что вредители проникли на промплощадку, повредив ограждение. Предприятие, как заявляется, оперативно отреагировало на ЧП. В течение получаса ремонтная бригада прибыла на место и заменила поврежденные рукава, сообщил генеральный директор "Далура" Николай Попонин.

Он утверждает, что случившееся никак не повлияло на радиационный фон на промышленной площадке. "Дозиметрический контроль поверхности в районе происшествия не обнаружил превышений фоновых значений", — отметил Попонин.

"Можно с уверенностью сказать, что окружающей среде существенного экологического вреда не нанесено. Никакой опасности для местных жителей нет", — подчеркнул гендиректор "Далура". По словам Попонина, сейчас важно собрать разлившиеся растворы и рекультивировать пострадавшую почву.

"Мы не знаем, какую цель преследовали злоумышленники. Но сделаем все, чтобы такого на наших объектах больше не повторилось. Потому приняли меры по усилению охраны всех промышленных площадок предприятия", — добавил Бурутин.

АО "Далур" (входит в горнорудный дивизион Росатома урановый холдинг АРМЗ) — первое в России предприятие по добыче урана экологически наиболее щадящим способом подземного выщелачивания. Предприятие расположено в Курганской области. "Далур" ведет промышленную эксплуатацию и разработку месторождений, относящихся к Зауральскому ураново-рудному району (Далматовское, Хохловское и Добровольное).