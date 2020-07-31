МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Чистый убыток американской нефтегазовой компании ExxonMobil по итогам первого полугодия 2020 года составил 1,69 миллиарда долларов против прибыли в 5,48 миллиарда долларов в январе-июне 2019 года, говорится в сообщении компании.

Разводненный убыток на акцию составил 0,4 доллара против прибыли в 1,28 доллара в первом полугодии 2019 года. Общая выручка и прочие доходы ExxonMobil сократились на 33,1% — до 88,763 миллиарда долларов.

При этом добыча углеводородов ExxonMobil в первом полугодии сократилась на 2,6%, до 3,842 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

По итогам второго квартала компания зафиксировала убыток в размере 1,08 миллиарда долларов против чистой прибыли в 3,13 миллиарда долларов годом ранее. Разводненный убыток на акцию составил 0,26 доллара против прибыли в 0,73 доллара во втором квартале 2019 года. Общая выручка и прочие доходы компании сократились в 2,1 раза — до 32,605 миллиарда долларов. Во втором квартале добыча углеводородов составила 3,638 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что почти на 7% ниже показателя годичной давности.

"Переизбыток мирового предложения (нефти — ред.) и влияние коронавируса на спрос привели к убыткам во втором квартале в размере 1,1 миллиарда долларов", — поясняет компания.

Компания также добавляет, что объем капзатрат и расходов на геолого-разведочные работы в минувшем квартале составил 5,327 миллиарда долларов, что на 34% ниже уровня апреля-июня 2019 года.

ExxonMobil, штаб-квартира которой находится в штате Техас, является крупнейшей частной нефтяной компанией в мире и одной из крупнейших по размеру капитализации.