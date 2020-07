МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Европейский суд в течение 12 месяцев примет решение по апелляции оператора "Северного потока 2", компании Nord Stream 2 AG, на вердикт Суда общей юрисдикции ЕС в отношении иска против Газовой директивы Евросоюза, сообщили журналистам в компании.

"ЕС предоставит ответные доводы на апелляцию. Европейский суд (the Court of Justice of the EU) примет решение в течение последующих 12 месяцев. Это решение будет ограничено вопросом о допустимости иска к рассмотрению", — заявили в пресс-службе Nord Stream 2 AG.

Суд общей юрисдикции Европейского союза в мае отклонил иск Nord Stream 2 AG против поправок в Газовую директиву ЕС — европейское законодательства относительно газопроводов из третьих стран. Оператор отмечал, что суд не отклонил иск по существу, решение касается только процессуальных вопросов. Компания 28 июля подала апелляцию в Суд ЕС.

Обновленная Газовая директива подвела под свои правила не только наземные, но и морские участки газопроводов в ЕС. Новые правила предполагают, в частности, что новые и действующие газопроводы, идущие из третьих стран в ЕС, в территориальных морях государств союза должны соответствовать таким правилам, как, к примеру, разделение деятельности, связанной с добычей и транспортировкой газа ("анбандлинг"), доступ третьих сторон к прокачке газа по трубе.