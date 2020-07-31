МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации и на ремонт, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отсутствие эффективного механизма по выводу объектов электроэнергетики из эксплуатации снижает надежность энергосистемы РФ, увеличивает долю неэффективной генерации и приводит к дополнительной финансовой нагрузке на конечных потребителей, считают законодатели.

Решение о выводе из эксплуатации или о направлении собственнику требования о приостановке такого вывода будет приниматься отдельно в отношении каждой линии электропередачи, оборудования или устройства каждого объекта электроэнергетики или электросетевого хозяйства. Причем приостановка вывода из эксплуатации одного объекта в связи с необходимостью продолжения эксплуатации другого запрещается, за исключением случаев, установленных правительством РФ.

Собственник, если его объект нужен энергосистеме, будет обязан сформировать перечень замещающих мероприятий и направить его в Минэнерго России, туда же поступит и рекомендация "Системного оператора ЕЭС". Министерство будет принимать окончательное решение о дальнейшей судьбе энергоблока или всей электростанции.

Собственникам электростанций придется согласовывать их вывод (полный или частичный) с "Системным оператором" и министерством. Вывод станции могут не разрешить, и тогда прорабатывается строительство или модернизация электросетей, чтобы переключить на них потребителей с выводимых мощностей, поясняли ранее РИА Новости в Минэнерго.

Также "Системный оператор" может провести конкурс на выбор генерации, которая заменит выводимую (тоже за счет строительства или модернизации), а регулятор энергорынков — "Совет рынка" – должен будет просчитать экономические последствия всех возможных вариантов, в том числе продолжения работы станции.

Закон вступит силу через 180 дней после официальной публикации. После этого прекращается действие согласований вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации, полученных до вступления закона в силу.