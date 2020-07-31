МОСКВА, 31 июл /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний в пятницу закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном падением своей стоимости, свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,88%, до 4,74 доллара, "Новатэка" — выросла на 0,48%, до 146,6 доллара, "Лукойла" — опустилась на 1,28%, до 68,1 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 0,94%, до 4,85 доллара, "Газпром нефти" — на 1,84%, до 21,35 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" уменьшилась на 0,94%, до 26,27 доллара. Расписки "Северстали" подешевели на 0,65%, до 12,21 доллара, НЛМК — на 0,96%, до 19,54 доллара.

Бумаги ВТБ подорожали на 0,15%, до 0,99 доллара, Сбербанка — на 1,1%, до 11,91 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 4,57%, до 25,15 доллара.

GDR АФК "Система" выросли в стоимости на 0,97%, до 5,22 доллара, цена бумаг "Магнита" снизилась на 0,87%, до 14,83 доллара. Цена расписок "Ленты" упала на 5,74%, до 2,88 доллара.