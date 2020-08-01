МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ, Наталья Карнова. США ищут "слабые места" у "Северного потока-2" – это необходимо с точки зрения обеспечения поставок СПГ из США в Европу и ради решения своих внутренних вопросов. Однако юридических рычагов влияния на европейских партнеров "Газпрома" у Вашингтона нет, а приведение угроз в действие может означать полномасштабную торговую войну, считают опрошенные "Прайм" эксперты.

Как пишет немецкая газета Die Welt, американские чиновники проводят видеоконференции с топ-менеджментом компаний, которые заняты в строительстве трубопровода. По данным издания, формально это называется консультациями, однако в ход идут весьма серьезные угрозы. Речь заходит о заморозке активов европейских партнеров "Газпрома" в США, запрете на получение банковских услуг и финансирования, а также об отказе в визах для менеджмента компаний.

На текущий момент Сенат США одобрил вариант оборонного бюджета на 2021 финансовый год, который содержит дополнительные санкции в отношении "Северного потока 2". Кроме того, обсуждаются новые санкции на все участвующие в строительстве суда, на тех, кто содействует предоставлению этих судов, оказывает для них страховые и портовые услуги, а также на тех, кто обеспечит сертификацию для начала эксплуатации газопровода.

Европейцы весьма восприимчивы к подобным угрозам. После введения в декабре прошлого года действующего варианта санкций Штаты потребовали от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ. Они заморожены по сей день и начнутся не ранее 3 августа, когда завершится период апелляции по решению датского регулятора, выдавшего обновленное разрешение на строительство.

Власти ФРГ регулярно заявляют, что отвергают санкционное давление США на "Северный поток 2". В проект вложены серьезные средства, терять которые бизнес не хочет. РФ неоднократно указывала, что проект коммерческий и выгоден Европе.

ВНУТРЕННЕЕ ДЕЛО АМЕРИКИ

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, США будут давить на "Северный поток – 2", и тем сильнее, чем ближе президентские выборы. Апогея эта история достигнет к осени, когда определятся два главных лидера предвыборной гонки.

Предположительно это будут действующий президент США Дональд Трамп и наиболее вероятный кандидат от Демократической партии Джо Байден. По данным соцопросов, Байден опережает по голосам поддержки Трампа в трех ключевых штатах — Аризоне, Флориде и Мичигане. Во время выборов 2016 года Трамп выиграл во всех трех штатах. Таким образом, борьба за финальном этапе предвыборной гонки намечается серьезная.

"Не допустить ввода проекта в эксплуатацию – один из пунктов программы, который яростно отстаивают, лоббируют и провозглашают на публичных выступлениях, чтобы набрать очки популярности среди населения. Прикрываются, конечно, благородными фразами: не допустить, чтобы Старый Свет стал зависим от России, а Украина осталась без транзита газа. Но истинные мотивы очевидны и понятны любому. Американцы привыкли запрещать кому-то распоряжаться собственными ресурсами на собственной территории, а уж ущерб собственным интересам домыслить легко. В данном случае это недопоставки американского энергосырья", — рассуждает руководитель направления "Промышленность" Института технологий нефти и газа Ольга Орлова.

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЕССИЛИЕ

При этом эксперты указывают, что формально у властей США нет никаких юридических инструментов против компаний, так или иначе связанных с "Северным потоком-2". Дело в том, что их санкции базируются лишь на американском законодательстве, а отнюдь не на международном праве. По словам независимого промышленного эксперта Леонида Хазанова, на мировом уровне санкции может вводить исключительно ООН в соответствии со статьей 39 своего устава, да и то в случае угроз миру и международной безопасности, каковых сугубо коммерческий проект "Северный поток-2" точно не несет.

Однако в силу того, что США оказывают огромное влияние на глобальную финансовую систему, а их валюта – одна из ключевых для мировой экономики, американские санкции носят международный характер и фактически признаются многими правительствами и компаниями.

"Именно поэтому Allseas, как только над ними навис риск подпадания под американские санкции (причем не сразу) быстренько свернули работы по укладке труб "Северного потока-2". Давить же США могут на всех сразу, им ведь наш "Северный поток-2" — как кость в горле, хотя никакого существенного вреда американским экономическим и политическим интересам он принести не может", — указал эксперт.

Не исключено, что юридических инструментов давления, которые могли бы реально помешать европейским компаниям вести деятельность в Европе, просто нет, согласна Орлова. Таким образом, "страшилки", которые озвучиваются в СМИ со ссылкой на США, предназначены лишь, что называется, для "внутреннего пользования" – возможно, для того, чтобы побудить европейцев выработать единую позицию по трубопроводу и убрать внутренние раздоры.

ТОРГОВЫЕ ВОЙНЫ

Конечно, Трампу хочется, чтобы поставки сжиженного природного газа из США в Европу росли не по дням, а по часам, — для этого и нужны санкции против "Северного потока-2". Но чрезмерный напор Штатов может спровоцировать торговую войну между США и Европейским Союзом, возможно, не менее жесткую, чем с Китаем, прогнозирует Хазанов.

"Я бы лично не исключал подобного сценария развития событий, так как для стран-членов Европейского Союза одно дело, когда речь идет об Allseas – относительно небольшой по размерам компании, не влияющей на их экономики, другое же дело – Shell, Uniper или OMV, играющие огромную роль на энергетическом рынке Старого Света", — говорит он.

По его мнению, возможно, что Трампу придется бросить все силы на предвыборную кампанию, что отвлечет его от трубопровода, либо ЕС или хотя бы Германия наберутся смелости и дадут экономический отпор американским санкциям.

Скорей всего, страшных угроз до конца года прозвучит еще немало. Однако политическая неопределенность в США может спровоцировать только обратный эффект, а именно неповиновение стран Европы, согласна Орлова. " Те, кто сейчас угрожает санкциями, через несколько месяцев могут оказаться за бортом и решать уже совсем другие проблемы", — предупреждает она.

НЕ ТАК СТРАШЕН ТРУБОПРОВОД

Запуск трубопровода, по оценке экспертов, так или иначе состоится, но не приведет к тем "ужасающим" последствиям, которых боится – или декларирует, что боится – Вашингтон. По словам доцента Департамента мировой экономики и мировых финансов Финуниверситета при Правительстве РФ Валерии Минчичовой, "Северный поток-2" — это трубопроводный газ, у которого есть свои достоинства и недостатки.

ПХГ в ЕС заполнены более чем на 80% после резкого спада цен на рынках, следующая зима не ожидается очень морозной, что также ослабит спрос на природный газ. А вот регазификационные терминалы и хранилища в Европе недозагружены на 75%. И импорт СПГ в Европу будет только расти. Исходя из политики диверсификации поставщиков, газ из США покупать всё равно будут, равно как и СПГ из России.

Второй аспект – украинский транзит: он составляет более трети всех объемов трубопроводного экспорта в Европу и не прекратится с запуском "Северного потока-2". Альтернативные пути поставок не могут постоянно работать со 100-процентной загрузкой. В том числе это обусловлено законодательными и судебными препонами, как, например, решение Европейского суда об ограничении до 50% возможности использования наземного отвода "Северного потока-1" в Германии. Плюс к тому контракт "бери или плати" до 2025 года гарантирует поставки.

Еще один момент – постепенный переход Европы на альтернативные источники энергии, что увеличит спрос на российский и американский газ, как наиболее экологически чистый источник. В конечном итоге, выход на полную мощность всех российских трубопроводов в ЕС — процесс долгосрочный, запрещать один из них прямо сейчас нет оснований.

Рано или поздно в США это поймут. "После выборов волнения будут спадать, поскольку нарушение внешнеторгового взаимодействия и с Россией, и с Китаем, и с ЕС будут губительны для экономики США. В конце концов, эффективные экспортно-импортные отношения в современном мире важнее одной, пусть и крайне важной и прибыльной сферы торговли", — заключила Минчичова.