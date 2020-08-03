ХАБАРОВСК, 3 авг /ПРАЙМ/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев считает, что главной мерой поддержки предприятий Охотского района — самой северной территории Хабаровского края — должна стать модернизация местной энергетической инфраструктуры, которая изолирована от централизованного энергоснабжения, сообщает пресс-служба губернатора.

Отмечается, что Дегтярев в воскресенье побывал в Охотском районе, где посетил предприятия, школу и объекты энергетики. В частности, он осмотрел два главных энергообъекта Охотска – дизельную электростанцию и угольную котельную, на которую жаловались местные жители из-за угольной пыли. Он побывал на станции перекачки топлива, где в рамках "северного завоза" с танкеров в резервуары загружают нефтепродукты. А также посетил площадку обанкротившегося в 1990-х годах судоремонтного завода. Несколько лет назад местные предприниматели решили возродить производство, начали ремонт причальных стенок, готовятся строить новые эллинги. В прошлом году эта площадка вошла в состав ТОСЭР.

"Михаил Дегтярев подчеркнул, что краевым властям необходимо поддержать местные предприятия. При этом главной мерой должна стать модернизация местной энергетической инфраструктуры. Охотский район находится в децентрализованной зоне энергоснабжения, поэтому стоимость киловатт часа для юридических лиц здесь составляет почти 40 рублей", — говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, Дегтярев после жалоб населения на угольную пыль также поручил энергетикам вместе с правительством края найти варианты решения проблемы: обустроить закрытую перегрузку угля и установить специальные дефлекторы на трубы, либо перенести котельную в другое место.

Кроме того, врио губернатора побывал на одном из крупнейших в районе рыбоперерабатывающих предприятий – колхозе имени Ленина. Колхоз занимается добычей креветок, минтая, сельди и лосося. Здесь трудятся более 250 человек, в основном местные жители. Он также проверил, как идет подготовка к новому учебному году в школе села Булгин, где осмотрел классы, спортивный зал, местный музей. Педагогам он сообщил, что учебный год в Охотском районе, как и в остальных районах края, начнется 1 сентября в очном режиме, но со строгим соблюдением санитарных норм.

Охотский район — самая северная территория Хабаровского края, относится к районам Крайнего Севера. Расположен вдоль побережья Охотского моря. На территории района всего 14 населенных пунктов, в которых проживают 6,3 тысячи человек. В районном центре поселке Охотск — около 3,3 тысячи человек.