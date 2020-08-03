АЛМА-АТА, 3 авг /ПРАЙМ/. Казахстанская национальная нефтегазовая компания "Казмунайгаз" (КМГ) за январь-июнь 2020 года добыла 11,345 миллиона тонн нефти и газового конденсата, что 3,1% меньше, чем в соответствующем периоде 2019 года, сообщила пресс-служба компании.

"Объем добычи нефти и газового конденсата КМГ в первом полугодии 2020 года составил 11,345 миллиона тонн нефти (467 тысяч баррелей в сутки), показав уменьшение на 3,1% по сравнению с первым полугодием 2019 года. Объем добычи попутного и природного газа вырос на 3,9% до 4,321 миллиарда кубометров", — говорится в сообщении пресс-службы КМГ.

По данным компании, ее доля в добыче нефти и попутного природного газа на крупнейших месторождениях Тенгиз, Кашаган и Карачаганак составила 4,088 миллиона тонн (179 тысяч баррелей в сутки) и 3,021 миллиарда кубометров, соответственно, что на 2,2% и 4,3% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В частности, добыча нефти на месторождении Тенгиз в пересчете на операционную долю КМГ (20%) сократилась на 4,7% по сравнению с первым полугодием 2019 года и составила 2,852 миллиона тонн и газа на 4%, составив 1,571 миллиарда кубометров. Существенное влияние на снижение добычи нефти и газа оказало сокращение плановой добычи.

Добыча КМГ нефти на месторождении Кашаган (доля — 8,44%) выросла на 42,5% до 673 тысяч тонн нефти. Объем добычи природного и попутного газа вырос на 46% и составил 406 миллиона кубометров. "Добыча нефти и газа увеличилась вследствие успешного капитального ремонта в 2019 году, что позволило повысить коэффициент эксплуатации морского и наземного комплексов, увеличения нагнетательного фонда с 4 до 6 скважин, установки дополнительных ребойлеров на нефтяных технологических линиях, а также ввода в эксплуатацию новых скважин", — поясняется в пресс-релизе.

Добыча нефти конденсата на месторождении Карачаганак (10%) увеличилась на 5,2% и составила 562 тысячи тонн. Добыча газа составила 1,044 миллиарда кубометров, что на 6,3% выше уровня за первое полугодие 2019 года. Рост добычи нефти и газа связан с модернизацией производственных объектов Карачаганакского перерабатывающего комплекса (КПК) и Установок комплексной подготовки газа (УКПГ-2 и УКПГ-3) после планово-предупредительного ремонта объектов в сентябре-октябре 2019 года.

"Казмунайгаз" — ведущая вертикально интегрированная нефтегазовая компания Казахстана. КМГ управляет активами по всему производственному циклу от разведки и добычи углеводородов до транспортировки, переработки и предоставления специализированных услуг. Компания, основанная в 2002 году, представляет интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана.