МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Возгорание произошло на Норильской ТЭЦ-2, пострадал работник службы релейной защиты и автоматики станции, последствий для потребителей нет, ведутся аварийно-восстановительные работы, сообщила пресс-служба Минэнерго РФ.

Отмечается, что в 05.59 мск на Норильской ТЭЦ-2 (производственное подразделение АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания") отключилась вторая система шин 110 кВ действием защиты с успешным автоматическим повторным включением. Причина выясняется.

"В 06.02 мск отключилась ВЛ (воздушная линия электропередачи — ред.) 110 кВ Норильская ТЭЦ-2 – Районная (ЛЭП-122) действием токовой отсечки… На Норильской ТЭЦ-2 произошло возгорание (в ЗРУ-110 (закрытом распределительном устройстве — ред.) сильное задымление) в районе выключателя 110 кВ ШСВ-12. Вызвано подразделение ведомственной пожарной охраны. Произошел несчастный случай с работником службы релейной защиты и автоматики Норильской ТЭЦ-2 (подробности выясняются)", — говорится в сообщении.

В 06.25 мск для безопасного ведения работ отключен третий блок (100 МВт). Станция снизила рабочую мощность на 100 МВт. В 06.26 мск отключена первая система шин 110 кВ.

Последствий для потребителей не было. Температура наружного воздуха 20 градусов тепла. Ведутся аварийно-восстановительные работы, отмечается в сообщении.

Один человек погиб при возгорании на Норильской ТЭЦ-2, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.

"Норильск. Произошло загорание масла в электроцехе (проводились ремонтные работы) на территории ТЭЦ-2 на площади 5 кв.м. Ранг пожара 1 БИС. На технологический процесс ТЭЦ не повлияло. В результате пожара погиб 1 человек (взрослый)", — сообщила представитель пресс-службы главка.