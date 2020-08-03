МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Польский антимонопольный регулятор UOKiK наложил штраф на "Газпром" в размере 213 миллионов злотых (около 50 миллионов евро) из-за несотрудничества в деле по "Северному потоку 2", говорится в сообщении ведомства.

"Председатель управления по защите конкуренции и защите прав потребителей Республики Польша (UOKiK) Томаш Хрустны наложил штраф в размере почти 213 миллионов злотых на "Газпром" — это результат отсутствия сотрудничества в расследовании, проводимом в связи со строительством газопровода "Северный поток 2", — сообщил регулятор.

Поясняется, что расследование UOKiK касается создания консорциума, финансирующего строительство газопровода "Северный поток 2" без необходимого на то согласия председателя UOKiK. "Председатель UOKiK предъявил обвинения шести компаниям: "Газпром" из Российской Федерации, Engie из Швейцарии, а также Uniper, OMV, Shell и Wintershall из Голландии. В ходе этого разбирательства председатель UOKiK обратился за документами, относящимися к делу также к "Газпрому", однако компания отказалась предоставить информацию, важную для проводимого разбирательства", — говорится в релизе.