МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. "Новатэк" начал добычу газового конденсата на Северо-Русском блоке, в частности, на Северо-Русском и Восточно-Тазовском месторождениях, расположенных в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщила компания.

"Дочернее предприятие компании "Новатэк-Таркосаленефтегаз" начало опытно-промышленную эксплуатацию газоконденсатных залежей в режиме пусконаладочных работ под нагрузкой на Северо-Русском и Восточно-Тазовском месторождениях. Совокупный уровень добычи данных месторождений составляет 7,7 миллиарда кубометров природного газа и 1 миллион тонн газового конденсата в год", — говорится в сообщении "Новатэка".

В конце 2019 года "Новатэк" запустил в опытно-промышленную эксплуатацию первое месторождение данного кластера — Северо-Русское с годовым проектным уровнем добычи 5,7 миллиарда кубометров природного газа и 700 тысяч тонн газового конденсата. Блок также включает с себя Дороговское, Восточно-Тазовское и Харбейское месторождения, запуск которых был запланирован на 2020-2021 годы.

Как напоминает глава "Новатэка" Леонид Михельсон, слова которого приводятся в релизе, наращивание добычи в зоне Единой системы газоснабжения (ЕСГ) является одним из приоритетов стратегии компании.

"Добываемый на Северо-Русском кластере природный газ предназначен для реализации на внутреннем рынке, который в последние месяцы продемонстрировал высокий уровень стабильности по сравнению с мировыми рынками. В свою очередь, дополнительные объемы газового конденсата позволят обеспечить загрузку наших перерабатывающих мощностей", — сказал он.