МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. "Газпром" обжалует в суде решение польского антимонопольного регулятора UOKiK, заявившего ранее о наложении штрафа на компанию в размере 213 миллионов злотых (около 50 миллионов евро) из-за несотрудничества в деле по "Северному потоку 2", сообщило управление информации "Газпрома".

"После завершения изучения официального решения UOKiK ПАО "Газпром" примет меры по защите своих интересов, включая обжалование решения в суде, где UOKiK будет необходимо доказать состоятельность своей позиции. В случае судебного обжалования штрафа, он не будет подлежать взысканию до момента вступления в силу соответствующего решения суда", — сообщили в компании.

Запрашиваемая польским антимонопольным регулятором у "Газпрома" информация не имела никакой связи с предметом антимонопольного расследования по "Северному потоку 2", заявили журналистам в компании.

"Важно отметить, что запрошенная польским антимонопольным ведомством информация не имела никакой связи с предметом антимонопольного расследования. Ранее ПАО "Газпром" в своем ответе попросило UOKiK представить обоснование правомерности запроса соответствующей информации, но такого обоснования не получило", — подчеркнули в "Газпроме".

Польский антимонопольный регулятор UOKiK в понедельник сообщил о штрафе "Газпрому" в размере 50 миллионов евро из-за несотрудничества в деле по "Северному потоку 2". Это максимальная санкция, предусмотренная законодательством страны за непредоставление информации. В ходе разбирательства UOKiK обратился к "Газпрому" за документами, относящимися к делу, однако компания отказалась предоставить данные.

В мае прошлого года UOKiK предъявил "Газпрому" и пяти партнерам по проекту "Северный поток 2" — OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie — обвинения в нарушении антимонопольного законодательства Польши из-за финансирования строительства газопровода. В ноябре регулятор оштрафовал французскую Engie на сумму 172 миллиона злотых (около 45 миллионов долларов) за непредставление информации, касающейся дела. В начале этого года UOKiK обратился и в "Газпром" с просьбой представить новую информацию в рамках расследования в отношении "Северного потока 2", а российская компания в ответ на это попросила обосновать такой запрос.