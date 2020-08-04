МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Апелляционный совет Дании по энергетике не получил апелляций против решения Датского энергетического агентства (DEA), разрешившего Nord Stream 2 AG использовать судна с якорным позиционированием для строительства "Северного потока 2", говорится в сообщении ведомства.

"Датский апелляционный совет по энергетике не получал никаких апелляций против решения Датского энергетического агентства от 6 июля 2020 года", — говорится в сообщении.

Cо вторника Nord Stream 2 AG может возобновить строительство, заявили в апелляционном совете.

Ранее DEA объявило, что внесло изменения в разрешение для Nord Stream 2 AG на строительство "Северного потока 2" в датских водах. В частности, компании теперь позволено использовать при реализации проекта не только суда с динамическим позиционированием, но и с якорным. Как пояснило агентство, подлежащий достройке маршрут газопровода проходит вне зоны риска контакта с захороненным на дне Балтийского моря химоружием. Однако строительство "Северного потока 2" нельзя было возобновить до 3 августа, когда истекал срок обжалования обновленного разрешения Дании.

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке таких работ. РФ неоднократно указывала, что проект коммерческий и выгоден Европе.