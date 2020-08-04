МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. "Сибур" в первом полугодии 2020 года получил чистый убыток по МСФО в 4,5 миллиарда рублей из-за курсовых разниц против прибыли в 77,6 миллиарда рублей годом ранее, сообщила компания.

"В первом полугодии 2020 года чистый убыток составил 4,5 миллиарда рублей из-за убытка от курсовых разниц в размере 42,3 миллиарда рублей (в основном за счет долга, номинированного в долларах и евро)", — сообщил "Сибур".

За вычетом бумажного эффекта от курсовой разницы скорректированная чистая прибыль за период составила 37,9 миллиарда рублей.

EBITDA "Сибура" по МСФО в первом полугодии сократилась на 14%, до 73,9 миллиарда рублей. Отмечается, что показатель EBITDA компании сократился на фоне сужения спредов в большинстве продуктовых групп вследствие негативной ценовой динамики.

"Она была частично компенсирована в сегменте олефинов и полиолефинов за счет роста продаж полипропилена и полиэтилена на "Запсибнефтехиме". Рентабельность по EBITDA составила 31,4%", — добавляется в сообщении.

В первом полугодии 2020 года компания сократила капитальные вложения на 28,3% против аналогичного периода прошлого года — до 48,5 миллиарда рублей. Этот показатель в первом полугодии 2019 года составлял 67,7 миллиарда рублей, а по итогам всего прошлого года он слегка снизился — на 0,7%, до 150,4 миллиарда рублей.

В текущих условиях компания на рынке оптимизировала инвестиционную программу на 2020 год, сократив план на 30%. Ранее "Сибур" уже анонсировал, что в 2020 году этот показатель снизится на 40% год к году, то есть примерно до 90 миллиардов рублей.

Тем временем член правления "Сибура" Александр Петров заявил, что Амурский ГХК может претендовать на поддержку из ФНБ, "Сибур" прорабатывает эту опцию, но решение остается за властями.

"Да, мы прорабатываем эту опцию, но распоряжается этим видом финансирования правительство и регуляторы,… но мы верим, что этот проект может претендовать на поддержку такого рода", — ответил Петров на вопрос, рассматривает ли "Сибур" возможность привлечения средств из ФНБ для поддержки Амурского ГХК.