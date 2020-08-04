МОСКВА, 4 авг – ПРАЙМ, Наталья Карнова. "Газпром" может возобновить прокладку "Северного потока 2" в Дании. Никаких апелляций против решения Датского энергетического агентства (DEA), разрешившего Nord Stream 2 AG использовать судна с якорным позиционированием для строительства трубопровода Датский апелляционный совет по энергетике не получил. 3 августа истек установленный для этого законом срок. Таким образом, ничто не мешает стройке начаться уже во вторник.

При этом противников у трубопровода по-прежнему немало. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в Европе свой СПГ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. Польша также не приемлет "Северный поток-2", поскольку считает, что деньги из стран Европы для этого газопровода будут идти на российское оружие. Кроме того, трубопровод даст возможность Москве отрезать Украину от транзита газа в Европу, а после делать с этой страной "все, что захочется", указывает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

ДОСТРОЯТ, ЕСЛИ БУДЕТ ВЫГОДНО

Опрошенные "Прайм" аналитики уверены, что, невзирая ни на какие заявления, газопровод будет достроен, и весьма близко к заявленному "Газпромом" сроку – конец 2020-начало 2021 года. Достроить осталось немного – всего проложить около 160 км труб и сертифицировать трубопровод.

"При скорости до 3,5 км в сутки два трубоукладчика способны пройти оставшиеся 160 км по двум ниткам за 90 дней, или за 3 месяца. Если работы возобновятся не позднее начала октября, то к Новому году "Северный поток-2" сможет подать на сертификацию. Балтийское море не замерзает в этой части, и прокладку при необходимости можно вести круглогодично. Единственной проблемой могут стать шторма, которые на Балтике происходят с периодичностью примерно раз в неделю, осенью чаще. Но речь идет о задержках порядка нескольких дней. Затяжных простоев из-за погоды, как правило, там не бывает", — говорит аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.

Есть еще фактор возможного усиления санкций. Если порты Германии, включая опорную базу на острове Рюген, будут закрыты, то придется перебросить часть работ в Калининград. Возможно, это прибавит еще пару недель, но даже в этом случае трубу успеют проложить до первых чисел января.

"Технически, я полагаю, можно успеть до конца года. Не уверен, правда, в реакции портовых служб, обслуживающих российские суда-трубоукладчики, на новый пакет санкций США. Но ведь их риски не так уж велики: ну чем им могут повредить эти санкции?", — согласен аналитик "Финама" Алексей Калачев.

Другое дело, захочет ли сам "Газпром" теперь спешить. С одной стороны, завершение проекта объявлено президентом РФ и стало делом принципа. С другой стороны, американские санкции против "Северного потока-2" весьма успешно, с точки зрения внешней политики Кремля, вбивают клин между США и Германией, между Германией и Польшей, подрывая единство Запада в отношении РФ.

Может быть принято политическое решение еще какое-то время потянуть ситуацию в незавершенной стадии. Завершение проекта уже само по себе сделает эту повестку неактуальной. Мы ведь догадываемся, что "Газпром" не всегда самостоятелен в своих стратегических решениях, рассуждает аналитик.

ГАЗОВАЯ КОНЪЮНКТУРА

Еще один довод – сложившаяся на европейском рынке газа ситуация. Она отнюдь не способствует ускорению строительства, спрос на фоне вызванного пандемией кризиса достаточно низкий. По оценкам экспертов, на текущий момент трубопроводные мощности "Газпрома" и без "Северного потока-2" избыточны по отношению к объемам экспорта.

Однако трубопровод строится с прицелом на десятилетия. Если смотреть на газовый рынок Европы с исторической перспективы, то продажи данного вида топлива там очень стабильны, по объему они сопоставимы с потреблением нефти, говорит Емельянов. ЕС как потреблял около 500 млрд кубометров газа в год в конце 1990-х, так и потребляет их в том же количестве в последующие два десятилетия. Бывали падения до 400 млрд, например, в 2014 году, что сильно ниже текущего уровня. Но затем возникал дефицит предложения, и поставки восстанавливались.

"Что еще немаловажно, внутреннее производство в Европе постоянно снижается. Сейчас оно немногим превышает 100 млрд кубов, хотя в начале века составляло почти половину общего потребления, то есть почти 250 млрд. Шельф Северного моря истощается, и ЕС объективно нуждается в росте поставок из России либо других стран. Покупать у России будет априори дешевле при любых мировых ценах на топливо", — рассуждает он.

Таким образом, у партнеров по проекту есть время спокойно завершить строительство, тем более, полноценной работы трубопровода даже после его пуска ждать не следует. Этому препятствуют многие факторы — начиная от антимонопольных препон европейского законодательства и заканчивая темпами восстановления экономики ЕС и цен на газ. Не исключено, что трубопровод выйдет на 50% загрузки уже следующим летом, но не столько за счет роста спроса на газ, сколько за счет переброски части поставок с украинского маршрута.

"Для того, чтобы газопровод получил возможность работать на полную мощность, нужно одно из двух: либо ЕС предоставит ему такое право в виде исключения из требований Газовой директивы, либо "Газпром" откажется от монопольного права на экспорт газа и пусти в свою трубу газ от других поставщиков – "Новатэка", "Роснефти", "Лукойла", — заключил Калачев.